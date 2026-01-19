Губернаторы 15 регионов приняли участие в крещенских купаниях

В регионах Донбасса и Новороссии в мероприятии принял участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава каждого шестого российского региона - 15 из 89 - принял участие в праздничном богослужении и окунулся в купель, подсчитал корреспондент ТАСС.

На Дальнем Востоке об участии в мероприятиях сообщили губернаторы Еврейской автономной области Мария Костюк и Хабаровского края Дмитрий Демешин, а также главы Якутии Айсен Николаев и Бурятии Алексей Цыденов. В сибирских регионах губернаторы Омской области Виталий Хоценко и Томской области Владимир Мазур присоединились к богослужениям и купаниям.

В Северо-Западном федеральном округе к празднованиям присоединились губернаторы Вологодской области Георгий Филимонов, Мурманской области Андрей Чибис, Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

На Урале губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук принял участие в праздничных мероприятиях. На юге России губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков участвовали в богослужениях и крещенских купаниях. На Северном Кавказе - глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, в регионах Донбасса и Новороссии - глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Русская православная церковь 19 января отмечает праздник Крещения Господня, один из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников.