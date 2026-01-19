В Свердловской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области, объявлена первая степень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе до вечера 26 января.

"До 20:00 (18:00 мск) 26 января на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 (18:00 мск) 26 января", - говорится в сообщении.

При наступлении таких метеоусловий промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе будет облачная с прояснениями погода, морозы, небольшой снег.