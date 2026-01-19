В МГИМО стартовал третий поток профессиональной переподготовки ветеранов СВО

Участниками обучения станут 29 ветеранов из 16 регионов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Третий поток программы профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" для ветеранов СВО стартовал на базе МГИМО МИД России. Об этом сообщили в пресс-службе государственного фонда "Защитники Отечества".

"В Одинцовском филиале МГИМО МИД России состоялась торжественная церемония открытия третьего потока программы профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" для ветеранов специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Участниками обучения станут 29 ветеранов СВО из 16 регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

"Программа доказала свою эффективность: наши ветераны становятся востребованными специалистами в сфере госуправления и решают конкретные задачи для улучшения жизни людей. Старт третьего потока - логичное продолжение системной работы по интеграции защитников в процессы развития страны" - привели в пресс-службе слова статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.

К участникам потока обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сегодня вы возвращаетесь к учебе и демонстрируете еще одно важное качество - стремление к развитию и самосовершенствованию, к тому, чтобы быть полезными своей стране. С опорой на знания и навыки, полученные в одном из ведущих вузов России - МГИМО, можете проявить себя уже в управленческой стезе в различных сферах нашей страны", - сказала она.

Программа переподготовки

Учебная программа состоит из семи модулей: "Государственное и муниципальное управление", "Развитие территорий", "Управление городским хозяйством", "Цифровизация городского хозяйства", "Инвестиции в городское хозяйство", "Новые вызовы и угрозы в управлении городским хозяйством и территориями", "Практикум личной ответственности". Слушатели освоят теоретическую часть, приобретут навыки, посетят ряд инфраструктурных объектов Москвы и Московской области. Лекторами выступят преподаватели, среди которых руководители органов власти и практикующие эксперты отрасли.

"Обучение завершится 28 марта. По его итогам каждый из слушателей подготовит и защитит проект, посвященный решению текущих задач регионов, которые они представляют. После защиты ветеранам будут вручены дипломы государственного образца", - добавили там.

Проект реализуется Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина при содействии фонда "Защитники Отечества" и МГИМО.