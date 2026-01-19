В Татьянин день предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Депутаты Госдумы фракции "Новые люди" напомнили, что сейчас решение принимают регионы, из-за чего бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов в честь праздника есть не во всех субъектах

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением распространить по всей России практику бесплатного проезда на общественном транспорте студентов в Татьянин день, 25 января. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты напомнили, что сейчас решение принимают регионы, из-за чего бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов в честь праздника есть не во всех субъектах. Сложившаяся практика формирует очевидное неравенство: студенты в одних субъектах получают символическую, но заметную поддержку, а в других - лишены ее из-за места проживания, отметили парламентарии.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность формирования единого подхода к предоставлению бесплатного проезда студентам в Татьянин день на городском общественном транспорте. В качестве основной меры считаем возможным направление субъектам РФ методических рекомендаций (или иных координационных документов) с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России", - указано в документе.

По словам авторов запроса, реализация указанной инициативы подчеркнет общенациональный характер Дня российского студенчества. "В условиях, когда у значительной части студентов ограничены доходы, даже разовая льгота на проезд в праздничный день имеет для них практическое значение и воспринимается как знак внимания со стороны государства", - отметили депутаты.