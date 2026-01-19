В Северной Осетии более 2 тыс. большегрузов ожидают выезда в Грузию

Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыли из-за ухудшения погодных условий

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. большегрузов ожидают выезда в сторону Грузии на территории Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"На территории республики ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 2 030 единиц большегрузного транзитного транспорта. При этом в электронной очереди зарегистрировано 1 867 машин", - говорится в сообщении.

Движение большегрузного автотранспорта по Военно-Грузинской дороге закрыто в связи с ухудшением погодных условий, по Транскавказской автомагистрали проезд осуществляется без ограничений.