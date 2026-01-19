В Энергодаре восстановили электроснабжение

Мэр города Максим Пухов отметил, что работа была сложной и велась поэтапно

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение Энергодара после аварийного отключения. Об этом сообщил мэр города - спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Электроснабжение нашего города восстановлено. После завершения аварийно-ремонтных работ на кабельной линии 10 кВ возобновляем водоснабжение города. <…> Первыми после полного обесточивания электроэнергию получили 3-й, 5-й и 7-й микрорайоны. Следующим этапом - 4-й, 2-й и 1-й микрорайоны", написал Пухов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа была сложной и велась поэтапно, с постоянным мониторингом стабильности сети.

Об отключении света администрация Энергодара сообщила утром 19 января.

17 января из-за атаки со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона значительная часть Запорожской области оказалась без электроснабжения. По состоянию на утро 18 января были обесточены 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов области. В 09:15 мск без электроснабжения в Запорожской области оставались 4 192 потребителя. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.