На Запорожье впервые прошли крещенские купания в восстановленном комплексе

Речь идет об источниках в селе Терпение

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Крещенские купания впервые после реконструкции прошли на комплексе источников в селе Терпение Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

"У нас есть хорошая традиция - в нашем регионе есть источники, вода бежит прямо из-под земли. Уже более ста лет. На этом месте была церковь. Храм был здесь недалеко, но в 1943 году при освобождении Мелитополя он был взорван. Поэтому церковь Покрова Пресвятой Богородицы находится чуть выше, в другом месте, а здесь построен комплекс", - рассказал журналистам настоятель церкви, протоиерей Алексей Кляхин.

Как рассказал начальник территориального отдела Терпеньевского сельского поселения администрации городского округа Мелитополь Дмитрий Попелешко комплекс полностью отреставрирован.

"Была произведена полная реконструкция данного объекта: была выстроена ротонда над купелью, была приведена в порядок купель, построена церковь, раздевалки, зона отдыха с тремя беседками, приведено в порядок озеро, выложена плитка и сделаны подходные пути", - рассказал он.

Объект был реконструирован в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".