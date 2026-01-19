В Заполярье опровергли информацию об отмене северных надбавок

МУРМАНСК, 19 января. /ТАСС/. Информация об отмене северных надбавок в Мурманской области, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства об отмене региональной северной надбавки. Это фейк", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья называли фейком постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, а также приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.