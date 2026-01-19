В Донецке открыли Музей подполья на месте фашистского лагеря

В музее собрали 450 экспонатов об оккупации города, а также истории подпольного движения

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Музей героев подполья Донецка открыли в Ленинском районе города, где в период фашисткой оккупации был пересыльный лагерь для военнопленных - Дулаг, передает корреспондент ТАСС.

Музей открыт в Центре славянской культуры (ЦСК) - бывшем Дворце культуры металлургов, где во времена Великой Отечественной войны фашисты устроили пересыльный лагерь для военнопленных.

"Всего за несколько месяцев удалось возвести музей, очень содержательный и очень, на самом деле, трогательный. Большая, колоссальная архивная работа, которая была проделана благодаря федеральному центру, благодаря местным архивам, которые удалось тоже поднять и воссоздать. Вместе с тем большая поисковая работа, этот музей сподвиг регион в целом поднимать еще какие-то неизведанные страницы истории, проливать на них свет и уточнять еще дополнительно имена наших земляков, которые совершали подвиг подполья в годы оккупации города Сталино", - сказал ТАСС вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

Он добавил, что в музее собрано 450 экспонатов об оккупации Сталино (ныне - Донецк), а также истории подпольного движения, в частности, об истории Рутченковской подпольной группы, состоявшей из Александры Васильевой, Капитолины Кастрыкиной, Зинаиды Полончук, Клавдии Баранчиковой и Марты Носковой. Девушки организовали подпольную сеть для организации побегов пленных. До того, как группа была раскрыта, она успела спасти 240 военнопленных. 15 января 1942 года подпольщиц расстреляли. Четверым из них было по 23 года, Марте Носковой - 29.

Во время фашисткой оккупации Донецка захватчики создали несколько концлагерей. Крупнейшим был пересыльный лагерь Дулаг-162, который располагался на территории современного ЦСК. С 1941 по 1943 год здесь погибло более 25 тыс. красноармейцев и мирных жителей. В парке ДК, где хоронили погибших, в 1965 году установили памятник "Жертвам фашизма".