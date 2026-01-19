ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пленный из ВСУ: большинство украинских солдат воюют из-за страха быть убитыми

По его словам, только 3-4 человека из 100 воюют из чувства патриотизма
13:31
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Большинство военных ВСУ воюют от страха быть убитыми, а не из чувства патриотизма. Об этом ТАСС рассказал украинский пленный.

"Из 100 человек, ну, может, 3-4 [человека], которые считают, что надо воевать. Остальные стоят: назад не пойдешь - убьют, вперед не полезешь - тоже убьют. Нет никакого патриотизма", - рассказал он.

Ранее командир штурмовой роты 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Шуруп рассказал, что пленные солдаты ВСУ в Гуляйполе выдали штурмовикам позиции сослуживцев. 

