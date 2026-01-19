В России признали нежелательной французскую юрфирму Vigo Law Firm

Компания готовила материалы против РФ в Международный уголовный суд

Редакция сайта ТАСС

Здание Генеральной прокуратуры России © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность французской юридической фирмы Vigo Law Firm, готовившей материалы против России в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ по результатам проверки приняла решение о признании нежелательной деятельности иностранной организации Vigo Law Firm (Франция)", - сообщили в Генпрокуратуре.

Фирма являлась юридическим представителем зарегистрированной в этой же стране неправительсивенной организации Pour l’Ukraine, pourleur libert et la n tre! ("За Украину, за их и за нашу свободу"), деятельность которой уже объявлена в России нежелательной.

В интересах своего доверителя юридическая компания подготовила и направила в Международный уголовный суд так называемые обвинительные сообщения о якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине, отметили в Генпрокуратуре. По итогам изучения одного из них международным судебным органом были выданы заведомо незаконные ордера об аресте граждан Российской Федерации.

Соучредитель фирмы Эммануэль Даут голословно обвиняет нашу страну в присвоении украинских культурных ценностей, выступает за конфискацию в пользу Киева "замороженных" российских активов, добавили в Генпрокуратуре.