В Адыгее лекторы общества "Знание" провели свыше 600 мероприятий в 2025 году

В республике налажено тесное взаимодействие регионального филиала общества с образовательными учреждениями, сообщил глава региона Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 19 января. /ТАСС/. Свыше 600 мероприятий провели в течение 2025 года лекторы регионального филиала Российского общества "Знание" в Адыгее. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Только в прошлом году лекторы провели в республике порядка 600 мероприятий: около 19 тыс. жителей региона приняли участие в популярных лекциях, викторинах, тематических кинопоказах и интеллектуальных играх", - сказал Кумпилов. Он напомнил, что и сам лично принимал участие в мероприятиях, встречаясь с активистами.

В этой связи Кумпилов в своем официальном канале в Мax пояснил, что в Адыгее налажено тесное взаимодействие регионального филиала общества с образовательными учреждениями. "В течение года реализовывались все флагманские начинания: "Знание. Лекторий", "Знание. Герои", "Знание. Спорт", "Знание. Премия", "Знание. Лектор", - отметил Кумпилов, выразив уверенность в том, что большинство инициатив "Знания" соответствуют целям нацпроекта "Молодежь и дети". По его словам, участниками мероприятий стали представители различных возрастных групп: и старшее поколение, и молодежь, и семьи с детьми.

"К этой работе все чаще подключаются и представители родительского сообщества, чья роль в образовательном и воспитательном процессе заметно выросла за последние годы", - продолжил Кумпилов. В частности, с поддержкой родительских комитетов республика включилась в создание школьных литературных клубов через проект "Чтецкие программы", и к настоящему моменту в школах уже создано четыре таких клуба.

Кумпилов также проинформировал, что проект родительского комитета под эгидой регионального филиала "Знания" стал победителем второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ. "Этот успех является закономерным результатом активной образовательно-просветительской деятельности регионального родительского комитета и всех членов "Знания" в Адыгее", - заметил глава региона. Он также выразил уверенность, что победа станет новым стимулом для развития образовательно-просветительских проектов, привлечет еще больше людей в реализацию мероприятий общества.