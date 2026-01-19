Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"

Кроме того, за городом закрепили товарный знак "100% настоящая Россия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Бренды "Столица закатов" и "100% настоящая Россия" закрепили за Нижним Новгородом, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

"Роспатент закрепил за Нижним Новгородом туристические бренды "Столица закатов" и "100% настоящая Россия". Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО "Центр 800", - написал Никитин.

Он напомнил, что "100% настоящая Россия" - это общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется Россия. "Столица закатов" - это природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря жителям.

"Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня "Столица закатов" - это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города", - добавил Никитин.