Дело давшего показания на блогера Лерчек рассмотрят в особом порядке

Роману Вишняку не назначат наказание более двух третей от максимального

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы рассмотрит дело фигуранта расследования в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Романа Вишняка в особом порядке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признаю вину в полном объеме и прошу суд рассмотреть мое дело без исследования доказательств, в особом порядке", - заявил Вишняк в ходе заседания. Суд его ходатайство удовлетворил. В ходе рассмотрения дела в особом порядке подсудимому не могут назначить наказание более двух третей от максимального.

В ходе заседания Вишняк также подтвердил, что дал показания на Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. "Мои показания помогли изобличить незаконную деятельность иных обвиняемых по делу", - сказал он.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и его бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Дело Вишняка выделено в отдельное производство.