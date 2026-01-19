"Страна": на Украине многие отмечали Крещение 19 января

В стране объявили о переходе на новоюлианский календарь, по которому праздник проходит 6 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Многие верующие на Украине, несмотря на то, что власти страны объявили о переходе на новоюлианский календарь, по которому праздник Крещения приходится на 6 января, отмечают его 19 числа. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Издание приводит фотографии и видео, на которых украинцы по крещенской традиции окунаются в прорубь. По его информации, несмотря на сильные морозы, которые наблюдаются сейчас в стране, крещенские купания были организованы в Киеве, Николаеве, Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях.

В июле 2023 года так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новый календарь. В частности, он предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. Позже Владимир Зеленский подписал закон о переносе этого праздника на 25 декабря, а 7 января убрали из списка государственных праздников. В канонической Украинской православной церкви продолжают использовать юлианский календарь.

Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879-1956). Тогда же начался переход на этот календарь ряда поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики. При этом методика расчета для празднования Пасхи в православных церквах, перешедших на новоюлианский календарь, исчисляется по юлианскому календарю.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на фактический запрет деятельности канонической УПЦ на Украине. 2 июля 2025 года он лишил предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия украинского гражданства.