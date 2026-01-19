Испания объявит трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

Председатель правительства королевства Педро Санчес пообещал "абсолютную прозрачность" в отношении причин случившегося

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия. Об этом заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес.

"Мы объявим трехдневный официальный траур, начинающийся сегодня в полночь (02:00 мск 20 января - прим. ТАСС) и продолжающийся до полуночи четверга (02:00 мск 23 января - прим. ТАСС)", - отметил премьер. Он также пообещал "абсолютную прозрачность" в отношении причин случившегося.