ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбществоСтолкновение поездов в Испании

Испания объявит трехдневный траур после железнодорожной катастрофы

Председатель правительства королевства Педро Санчес пообещал "абсолютную прозрачность" в отношении причин случившегося
Редакция сайта ТАСС
13:35
обновлено 13:47
© AP Photo/ Manu Fernandez

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия. Об этом заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес.

Читайте также

Столкновение поездов в Испании. Погибли 39 человек, более 150 пострадали

"Мы объявим трехдневный официальный траур, начинающийся сегодня в полночь (02:00 мск 20 января - прим. ТАСС) и продолжающийся до полуночи четверга (02:00 мск 23 января - прим. ТАСС)", - отметил премьер. Он также пообещал "абсолютную прозрачность" в отношении причин случившегося. 

Испания