Реконструкцию шести мостов на трассе М-4 "Дон" выполнили на 70%

Работы ведутся на участке с 933-го по 1024-й км магистрали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Реконструкция шести искусственных сооружений, включая путепроводы и мост, на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области завершена на 70%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Работы ведутся на участке с 933-го по 1024-й км магистрали, которая входит в состав международного коридора "Север - Юг", ведущей к Черноморскому и Азовскому побережьям. Всего в зоне реконструкции находятся 20 объектов, их общая строительная готовность - более 40%.

"На пяти путепроводах, а также на мосту через реку Аюту на 1009-м км М-4 "Дон" работы выполнены на 70%", - приводятся слова вице-премьера на сайте кабмина. Он уточнил, что строители уже завершили устройство монолитных опор и монтаж балок, на большинстве путепроводов уложили нижний слой асфальтобетона.

По словам председателя правления ГК "Автодор" Вячеслава Петушенко, слова которого приведены в сообщении, строительство организовано с учетом высокой интенсивности движения и направлено на обновление всей дорожной инфраструктуры. Работы планируется завершить в 2027 году.

М-4 "Дон" - ключевая транспортная артерия юга России. Автомагистраль проходит через территории семи субъектов РФ: Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей, а также Республики Адыгея и Краснодарского края.

В последние годы магистраль испытывает значительную нагрузку из-за роста транспортного потока. Особенно остро ситуация проявилась после временного закрытия ряда аэропортов на юге страны, что вынудило многих туристов выбирать альтернативные способы передвижения - автомобильные перевозки по федеральным трассам или железнодорожное сообщение.