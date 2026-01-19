В Москве более 30 церквей и храмов дополнительно обеспечили водой к Крещению

Работы проводились по предварительным заявкам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Питьевой водой дополнительно обеспечили 34 церкви и храма столицы к Крещению. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 34 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.

"Для 10 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 24 объектах, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставлялась в автоцистернах", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей дежурили наряды спасателей и пожарных. Были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году проходят на 40 специально обустроенных площадках.