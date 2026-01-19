В Табасаранском районе семьям погибших участников СВО вручили ордена Мужества

Глава Дагестана Сергей Меликов держит на особом контроле вопросы семей участников СВО

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Семьи четырех погибших участников СВО получили ордена Мужества в Табасаранском районе Дагестана. Награды родственникам погибших бойцов передал глава муниципалитета Магомед Курбанов.

"Глава Табасаранского района Магомед Курбанов сегодня вручил ордена Мужества посмертно четверым военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Госнаграды были переданы семьям старшего лейтенанта Эльдара Исмаилова и рядового Алескера Муслимова из села Хучни, младшего сержанта Расима Ашурбекова из села Сертиль и матроса Назима Раджабова из села Чурдаф", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

По словам руководителя района Магомеда Курбанова, глава Дагестана Сергей Меликов держит на особом контроле вопросы семей участников СВО.

"Ваши сыновья, мужья, братья погибли как герои. <…> Хочу заверить вас, Сергей Алимович Меликов держит на особом контроле вопросы помощи семьям участников СВО. Не оставайтесь наедине с трудностями - сообщайте о любых проблемах. Мы скоординируем действия всех организаций и структур района, чтобы вы чувствовали заботу государства, ни в чем не нуждались и, что особенно важно, не испытывали недостатка во внимании. Благодарю родителей за воспитание настоящих мужчин, которыми сегодня гордятся все земляки",- цитирует пресс-служба главу района Магомеда Курбанова.