В Казахстане предложили запретить выдачу кредитов военнослужащим срочной службы

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 3 февраля 2026 года

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выступило с предложением наложить запрет на выдачу кредитов военнослужащим, проходящим срочную службу. Об этом говорится в проекте постановления на госпортале общественного обсуждения проектов нормативных актов "Открытые НПА".

"<...> Проектом предусмотрена обязанность банков и микрофинансовых организаций при поступлении заявки от физического лица призывного возраста на получение кредита проверять его статус в кредитном отчете и в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывать в выдаче кредита", - говорится в проекте приказа.

Отмечается, что нововведения могут также установить порядок обмена сведениями между министерством обороны и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих "для предоставления отсрочки платежа по займу и отражения сведений <...> о прохождении ими срочной воинской службы либо увольнении".

В документе подчеркивается, что принятие проекта не повлечет каких-либо отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 3 февраля 2026 года.