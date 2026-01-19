Подполье: уехавшие из южных областей Украины не могут продать жилье

Собеседник агентства отметил, что те, кто намеревался покинуть области, в большинстве своем уже это сделали, и это легко отследить по объявлениям о продаже жилья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мирные жители, уехавшие из подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей, а также других южных регионов Украины, не могут продать свое жилье, потому что рынок "мертвый". Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Собеседник агентства отметил, что те, кто намеревался покинуть области, в большинстве своем уже это сделали, и это легко отследить по объявлениям о продаже жилья.

"Рынок, можно сказать, "мертвый". Кроме как по сильно заниженной цене жилье особо не продается, чем ближе к ЛБС, тем тяжелее продать недвижимость", - отметил он.