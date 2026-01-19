В Орловской области начался набор на кадровую программу "Капитаны культуры"

В ней могут принять участие ветераны спецоперации и действующие военнослужащие

ОРЕЛ, 19 января. /ТАСС/. Набор нового потока на участие в кадровой программе "Капитаны культуры" проводится в Орловской области. Впервые в программе могут принять участие ветераны спецоперации и действующие военнослужащие, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Орловской области стартовал набор на новый поток кадровой программы "Капитаны культуры". Впервые участниками программы могут стать ветераны специальной военной операции, а также действующие военнослужащие, реализующие проекты в сфере культуры и искусства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что к участию в программе, поддержанной Минкультуры, приглашают руководителей среднего звена в сфере культуры, творческих индустрий и искусства. Регистрация продлится до 8 февраля, новый поток программы пройдет с 21 апреля по 17 июня 2026 года.

По данным пресс-службы, программа будет состоять из трех модулей: первый состоится в очном формате в академии творческих индустрий "Меганом" с 21 по 26 апреля; второй модуль пройдет с 1 по 8 мая и будет включать самостоятельную работу участников проекта; третий модуль организуют с 12 по 17 июня в академии. "Если ранее участники программы завершали обучение презентациями индивидуальных проектов по улучшению работы своих организаций, то в новом году их внимание сместится на разработку и продвижение культурных инициатив для своих регионов", - добавили в пресс-службе.