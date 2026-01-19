Эксперт Лихачева: новые кадры ограбления "Лувра" шокируют бездействием охраны

Искусствовед при этом отметила, что не существует стопроцентной защиты от нападений на музейные редкости

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Опубликованные французским телеканалом TF1 новые кадры ограбления Лувра 19 октября 2025 года с камер видеонаблюдения в музее, поражают отсутствием реакции со стороны охраны. Такое мнение высказала ТАСС российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева.

Читайте также Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

На видеозаписи, размещенной 18 января на сайте телеканала, зафиксировано, как после проникновения в помещение двух грабителей один из них вскрывает с помощью инструментов витрину, после разбивает ее руками и достает драгоценности. Затем они разбивают еще одну витрину и также забирают украшения, складывая их в сумку, с которой впоследствии скрываются с места преступления. Как отмечает TF1, запечатленные действия длились четыре минуты.

"Меня в этом видео поразило следующее: ограбление происходит на протяжении четырех минут, и никто за это время не среагировал. Охраны вокруг нет. Безусловно, есть человеческий фактор, но очень странно, что в галерее с драгоценностями нет дополнительного поста охраны. В целом видно, что витрины бронированные, и для того, чтобы их разбить, понадобилось значительное время", - сказала она.

Лихачева подчеркнула, что такое может произойти в любом музее мира, в российских музеях в том числе. "К сожалению, этого предусмотреть невозможно, поскольку любой преступник окажется изобретательнее. В этом смысле не существует стопроцентной защиты от нападений на музейные редкости", - добавила собеседница агентства.

Ограбление Лувра

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, к настоящему моменту все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и "не связан с верхушкой преступной иерархии".