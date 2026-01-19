Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной
14:29
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Адвокат Светлана Свириденко показала, как выглядят ключи от квартиры Ларисы Долиной, которые 19 января были переданы новому владельцу спорной недвижимости Полине Лурье.
"Вот ключики", - сказала Свириденко, достав из сумки связку из нескольких ключей после многочисленных просьб журналистов.
"Это символ, символ победы", - добавила адвокат.
19 января судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры Ларисы Долиной. Как отметила Свириденко, исполнительное производство по делу завершено, а ключи она передаст своей доверительнице.