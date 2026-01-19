Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

Как отметила Светлана Свириденко, исполнительное производство по делу завершено, а ключи она передаст своей доверительнице

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Адвокат Светлана Свириденко показала, как выглядят ключи от квартиры Ларисы Долиной, которые 19 января были переданы новому владельцу спорной недвижимости Полине Лурье.

Читайте также Долина покинула квартиру Лурье. Хроника громкого дела

"Вот ключики", - сказала Свириденко, достав из сумки связку из нескольких ключей после многочисленных просьб журналистов.

"Это символ, символ победы", - добавила адвокат.

19 января судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры Ларисы Долиной. Как отметила Свириденко, исполнительное производство по делу завершено, а ключи она передаст своей доверительнице.