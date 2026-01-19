В Петербурге планируют на треть увеличить число добровольцев-спасателей

В поисково-спасательный отряд "Экстремум" ежегодно приходят несколько десятков человек

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Количество добровольцев в аварийно-спасательном формировании поисково-спасательного отряда (ПСО) "Экстремум" рассчитывают увеличить на треть. Об этом рассказала командир ПСО, руководитель поисково-спасательных работ, член коллегии Валерия Верховодко на пресс-конференции в ТАСС.

"Приток новых людей - это наша больная тема. <…> Нам всегда не хватает людей и в лесу, и в пожарной команде, и для животных. Заявок все равно всегда больше, чем мы можем. <…> Внутри организации у нас есть аттестованные аварийно-спасательные формирования. Это порядка 80-90 человек сейчас. Достаточно стабильная цифра. Мы хотим примерно, наверное, еще на треть увеличить вот это количество людей, которые именно в аварийно-спасательном формировании находятся, для того, чтобы в том числе иметь возможность корректно реагировать на какие-то крупные ЧС", - сказала она.

В целом приток новых добровольцев в отряд составляет ежегодно несколько десятков человек. Людей готовят, обучают, дают возможность пройти курсы спасателя и получить аттестацию. Сейчас отряд старается два раза в год проводить такие курсы. В одной группе максимум 20 человек, в год это порядка 40 человек. Обычно в отряде остается примерно половина группы.

Всего в организации 280 добровольцев, которые занимаются различной деятельностью. Дополнительно участие принимают 286 зарегистрированных добровольных помощников. В кинологической службе ПСО состоит 35 аттестованных кинологических расчетов. Кроме того, добровольцы могут прийти на помощь в службу спасения животных "Кошкиспас", отметила ее руководитель Татьяна Скородумова.

"К нам можно прийти и сразу поехать на заявку, как помощник. То есть у нас всегда есть кто-то старший на заявке, который будет выполнять все там работы технические и какие-то там опасные, например. Но он никогда не может поехать один в силу техники безопасности. Ему всегда нужны помощники. <…> Спасателей много, но спасателей животных намного меньше. Потому что не всем это интересно. Это такая специфичная все-таки сфера деятельности. Поэтому - перчатки, одежду, которую не жалко испачкать, свободное время - и приезжайте", - заключила она.

О ПСО

Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Объединение добровольных спасателей "Экстремум" основана в 2006 году. Члены организации занимаются поисково-спасательными работами в природной и техногенной среде, обеспечением безопасности мероприятий, спасением животных из труднодоступных мест, также в ПСО есть добровольная пожарная команда.

Спасательные работы проводятся как совместно со спасательными подразделениями МЧС, так и непосредственно силами отряда, при координации с Центром управления кризисными ситуациями МЧС (ЦУКС МЧС ЛО). ПСО "Экстремум" не является альтернативой профессиональным спасательным службам.