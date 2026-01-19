Настоятель храма в Судже перенес несколько операций после атаки ВСУ

Протоиерей Евгений Шестопалов лишился глаза

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 19 января. /ТАСС/. Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже Курской области протоиерей Евгений Шестопалов, который пострадал в результате атаки беспилотника в начале января и сейчас находится на лечении в Москве, перенес несколько операций, но лишился левого глаза. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В январе в результате атаки FPV-дрона он был ранен. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Весной 2025 года настоятель уже был ранен в ходе такого выезда.

"Наконец сумел пообщаться (по видеосвязи) с настоятелем Свято-Троицкого храма в Судже протоиереем Евгением Шестопаловым, который серьезно пострадал от вражеского беспилотника в начале января и сейчас находится на лечении в столичном госпитале. Отец Евгений перенес несколько сложнейших операций, к сожалению, лишился левого глаза, на лице огромное количество швов", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, настоятель храма в Судже не падает духом, ему помогает поддержка близких и вера. Шестопалов рассказал, как трепетно и внимательно к нему относятся медики, которые делают все, чтобы он скорее шел на поправку.

Хинштейн пожелал Шестопалову скорейшего выздоровления. "Увы, это уже второй случай, когда батюшка попадает под удар врага. Говорит, что понимает все риски, но поделать ничего с собой не может: знает, что он нужен там", - отметил глава региона.