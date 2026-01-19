В Дагестане выросло число участников СВО, заключивших соцконтракты

В 2025 году социальные контракты заключили 435 человек, это на 83% больше, чем годом ранее

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Число участников спецоперации и членов их семей, которые заключили социальный контракт в 2025 году, составило 435 человек, превысив показатели 2024 года на 83%. Об этом ТАСС сообщили в Минтруда региона.

"В 2025 году Минтруд республики оказал поддержку 435 участникам специальной военной операции и членам их семей через заключение социальных контрактов, в том числе 95 контрактов с самими участниками СВО и 340 - с их семьями. В 2024 году был заключен 31 контракт с участниками и 206 - с членами их семей", - отметил собеседник агентства.

В целом, в 2025 году в Дагестане заключено 6 674 социальных контракта на общую сумму 1,3 млрд рублей. В 2024 году было заключено 4 747 контрактов на сумму 932,8 млн рублей.

В ведомстве добавили, что социальные контракты являются эффективным инструментом поддержки граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями.