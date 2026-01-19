В Воронеже возобновили занятия в поврежденной БПЛА православной гимназии

Ученики разместились в помещениях, не затронутых беспилотниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Занятия в очном формате возобновились в Воронежской православной гимназии, поврежденной при массированной атаке украинских БПЛА на город 10 января. Ученики разместились в той части помещений, которая не была повреждена беспилотниками, сообщила ТАСС директор учреждения Марина Шахова.

"Мы возобновили [занятия] с сегодняшнего дня в тех помещениях, которые у нас не затронуты. Уплотнили немножко ребят, возобновили в очном формате", - сказала она.

По словам Шаховой, все поврежденные помещения в гимназии неоднократно осмотрены специалистами, произведены замеры. "Город будет помогать нам, область. Ждем, ждем ремонт, но пока вот в таких немножко стесненных условиях мы начали учебный процесс", - добавила директор гимназии, отметив, что этому рады и дети, и педагоги, и родители.

В воскресенье, 11 января, сообщалось, что в гимназии повреждены окна, фасад и крыша здания. В момент атаки на месте был только охранник, он не пострадал.

В субботу, 10 января, Воронежская область подверглась одной из самых сильных атак беспилотников с начала СВО. В небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека, одну из пострадавших врачам спасти не удалось. В городе повреждено 12 многоквартирных и 43 частных жилых дома, 86 автомобилей, ориентировочную сумму ущерба мэр Сергей Петрин оценивал в 20-25 млн рублей.