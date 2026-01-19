Арктический диктант впервые будут писать два дня

Акция проходит ежегодно, ее проводит национальный парк "Русская Арктика"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 января. /ТАСС/. Арктический диктант, который ежегодно проводит национальный парк "Русская Арктика", впервые предлагают написать в течение двух дней: не только 28 февраля, в День Арктики, как обычно, но и накануне, 27 февраля, в День белого медведя, сообщили ТАСС в парке.

"В честь Дня Арктики, который отмечается 28 февраля, национальный парк "Русская Арктика" предлагает всем жителям России написать Арктический диктант. Но в этом году 28 февраля - это суббота, поэтому мы приняли решение впервые проводить его два дня, и писать его и 27 февраля, в День белого медведя", - сказали в парке.

Арктический диктант - это всероссийская эколого-просветительская акция, которую нацпарк проводит в день Арктики. Участники диктанта ответят на 30 вопросов, касающихся истории открытия и исследования полярных территорий, животного и растительного мира, природных явлений, особенностей арктических топонимов, имен и судеб русских и зарубежных исследователей, а также художественного освоения Арктики.

Стать площадками диктанта приглашают школы, средние специальные учебные заведения, вузы, музеи, библиотеки, молодежные, ветеранские и другие общественные организации. За три года Арктический диктант написали почти 14 тыс. человек на примерно 200 площадках в разных регионах и даже других странах.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.