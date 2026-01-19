Музей Победы дополнил экспозицию "Путь к Победе" 20 новыми реликвиями

Гости музея смогут увидеть пистолет Mauser М. 712 маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза Михаил Катукова, с которым он прошел всю войну

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Музей Победы представил около 20 новых реликвий в мультимедийном музейном пространстве "Путь к Победе", открытом в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Уникальной частью экспозиции стал интерактивный комплексе "Реликвии Победы", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Впервые к созданию проекта привлечены более 100 музеев - членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, а также международного проекта "Территория Победы". Подлинные раритеты из своих коллекций в музей на Поклонной горе предоставили столичные, региональные, школьные музеи России и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Гости музея смогут увидеть пистолет Mauser М. 712 маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза Михаил Катукова, с которым он прошел всю войну, маршальскую шашку, принадлежавшую Маршалу Советского Союза Федору Толбухину, и карманные часы летчика Амет-Хана Султана, которые были ему подарены Ярославским городским комитетом обороны за героически сбитый таранным ударом самолет "Юнкерс-88". Среди представленных раритетов - китель, хордоугломеры, пишущая машинка Erika, архивные фотографии, фронтовые письма артиллериста Юрия Квеста и шахматы и "головоломка адмирала Макарова", принадлежавшие адмиралу флота Советского Союза Николая Кузнецову.

Реликвии Музею Победы передали Центральный музей Вооруженных сил, Государственный музей обороны Москвы, школьные музеи образовательных организаций из Москвы, Московской и Челябинской областей. Благодаря технологии "смарт-стекло" раритеты оживают, показывая карту боевых действий, в которых участвовал Герой Великой Отечественной войны, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге.

Всего в мультимедийной экспозиции "Путь к Победе", которая реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы, представлено около 200 подлинных раритетов. Экспозиция размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. ТАСС - генеральный информационный партнер.