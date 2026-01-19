В Москве в ночь на 20 января могут начаться магнитные бури

Они продлятся около суток

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Магнитные бури в Москве могут начаться в ночь на вторник, а днем достигнут своего пика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

"Прогнозы впечатляют - магнитные бури могут начаться уже в середине ближайшей ночи, выйдут на свой пик, достигнув уровня сильной и даже очень сильной магнитной бури G3-G4 около полудня, после чего начнут постепенно ослабевать", - написал Леус.

Он добавил, что продлятся магнитные бури около суток, а окончательно геомагнитное поле успокоится во второй половине среды.