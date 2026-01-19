Фонд президентских грантов объявил 100 лучших реализованных проектов 2024 года

В 2025 году процедуру прошли 3 157 проектов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фонд президентских грантов провел публичную оценку итогов поддержанных инициатив НКО, из числа успешных выбрано 100 лучших в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Итоги реализации социально значимых проектов, профинансированных Фондом президентских грантов и завершившихся в 2024 году, были подведены на заседании координационного комитета. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко 15 января 2026 года.

"В 2025 году процедуру прошли 3 157 проектов, завершившихся до конца 2024 года. Они получили более 31 тысячи внешних оценок и 12 тысяч комментариев. В этот раз в оценке участвовали 80 субъектов Российской Федерации в лице представителей исполнительных органов, почти 500 НКО, 80 экспертов, 36 региональных общественных палат и более 16 тысяч благополучателей. 2 903 (92%) проекта признаны реализованными успешно, 212 (7%) - удовлетворительно. Только 42 были оценены неудовлетворительно", - говорится в сообщении.

Из числа успешных инициатив координационный комитет выбрал 100 лучших - они опубликованы на сайте топ.гранты.рф. В итоге уже 700 проектов удостоены этого высокого статуса.

Фонд президентских грантов ежегодно проводит публичную оценку результатов поддержанных инициатив некоммерческих организаций, чтобы в том числе определить полученный социальный эффект. Так, с 2019 года фонд провел уже семь циклов публичной оценки результатов проектов на портале оценка.гранты.рф, где пользователи оставили более 203 тыс. оценок.

За это время процедуру прошли 28 555 инициатив - все реализованные при поддержке фонда в 2017-2024 годах. 83% признаны успешными, 14% получили удовлетворительную оценку, а 3% - неудовлетворительную. Эти проекты оказали положительное влияние на жизни 19 млн человек.