Эксперт Готье напомнил, что пересадка почки доступна россиянам по ОМС

Трансплантация является частью базовой программы госгарантий с 2026 года, указал специалист Минздрава

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Трансплантация почки теперь входит в программу государственных гарантий медицинской помощи РФ, такая операция стала бесплатной. Об этом сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

"С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий: она вошла в ОМС. Таким образом, регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было до этого. Наша цель - приблизить такие жизненно важные виды лечения, как трансплантация почки, к населению, а не "перетаскивать" оказание этой помощи в крупные города и федеральные центры", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Готье уточнил, что продолжает увеличиваться число трансплантаций печени детям, в 2025 году было сделано 114 пересадок печени в детском возрасте. Поскольку эти операции производятся бесплатно, они являются доступными для всех граждан РФ, что и приводит к росту оказания такой помощи.

"И я могу констатировать, что вопрос национальной потребности в лечении детей с помощью трансплантации печени, нуждающихся в этом, полностью решен для России", - заключил он.