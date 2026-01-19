Первым уполномоченным по правам КМНС в НАО стал Юрий Хатанзейский

Его кандидатуру выдвинула Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Впервые в Ненецком автономном округе (НАО) назначен уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера, им стал Юрий Хатанзейский, сообщила в своем Telegram-канале глава региона Ирина Гехт.

"С сегодняшнего дня уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера в НАО становится Юрий Аркадьевич Хатанзейский. Его кандидатуру выдвинула Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй", и я считаю важным поддержать это предложение".

Как отметила губернатор, сейчас как никогда остро стоит задача сохранить и укрепить традиционные устои, сохранить культурное наследие и обеспечить достойные условия жизни для каждого северянина. "Юрий Аркадьевич глубоко понимает специфику нашего округа, особенности жизни и традиций коренного населения. У него есть опыт работы по защите прав и законных интересов КМНС. Будем вместе работать над тем, чтобы приносить реальную пользу нашему округу", - добавила она.

В апреле 2025 года Гехт дала поручение проработать введение в регионе должности уполномоченного по правам КМНС. В пресс-службе губернатора отметили ТАСС, что Хатанзейский обладает познаниями в области обеспечения самобытного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, а также имеет опыт работы по защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов.