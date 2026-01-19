В Дагестане опровергли слухи о росте тарифов ЖКХ для не участвующих в СВО

От имени председателя правительства республики таких заявлений не было

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Информация об утверждении в Дагестане программы по повышению тарифов ЖКХ на 15% для не участвующих в спецоперации, распространяемая в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В социальных сетях и мессенджерах начало поступать фейковое постановление правительства Республики Дагестан об утверждении региональной программы <...>, согласно которой с 1 февраля на территории республики тарифы на ЖКУ якобы увеличатся на 15%. В документе указаны лживые факты о том, что указанный тариф будет распространен на лиц, "не берущих участие" в проведении СВО, КТО, не находящихся в резерве Вооруженных сил РФ и не являющихся родственниками таких лиц. Официально заявляем - данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В правительстве региона подчеркнули, что от имени председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова по данному вопросу никаких заявлений не было.