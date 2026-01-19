В Северной Осетии студенты будут получать доплату за работу в школах

Условием является успешное прохождение промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Более 80 студентов Северо-Осетинского госуниверсита (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова будут получать доплату в 7 тыс. рублей за работу в школах. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"82 студента СОГУ, обучающиеся по непедагогическим специальностям, но уже работающие в школах, будут получать ежемесячную выплату в размере 7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Новая мера поддержки введена в Северной Осетии по решению главы республики Сергея Меняйло. Обязательным условием является успешное прохождение промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения.

Ранее аналогичная ежемесячная выплата была установлена для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. Теперь ее будет получать каждый студент-педагог.