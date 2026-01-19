Правкомиссия одобрила расширение применения биометрии для пропусков в МО и ЦБ

Помимо своих систем, можно будет использовать системы других аккредитованных госорганов, Центробанка, госкорпораций, а также региональные сегменты единой биометрической системы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий возможности применения биометрии для прохода на территории режимных объектов, в том числе Центробанка и Минобороны. Об этом ТАСС рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По его словам, законопроект вносит изменения в статью 13 федерального закона об осуществлении идентификации и аутентификации лиц с использованием биометрических данных.

"С принятием этих законодательных изменений госорганы, Центробанк, госкорпорации, органы местного самоуправления смогут использовать собственные аккредитованные биометрические системы для пропусков на территорию, например в офисы Центробанка, заводы Росатома, здания Минобороны. Помимо своих систем, можно будет использовать системы других аккредитованных госорганов, Центробанка, госкорпораций, а также региональные сегменты единой биометрической системы", - сообщил Груздев.

Председатель правления АЮР добавил, что эти законодательные изменения направлены на повышение гибкости и эффективности организации пропускного режима для определенного круга пользователей.