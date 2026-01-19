В Дохе открылась экспозиция с участием российского фрегата "Маршал Шапошников"

Как заявил председатель оргкомитета DIMDEX Абдель Баки Салех аль-Ансари, выставка стала самой крупной и всеобъемлющей за всю историю мероприятия

Фрегат "Маршал Шапошников" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ДОХА, 19 января. /ТАСС/. Официальная церемония открытия выставки военных кораблей, в которой принимает участие многоцелевой фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников", состоялась в порту Хамад в Дохе, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в рамках 9-й Международной военно-морской выставки и конференции DIMDEX 2026. Утром в понедельник основной павильон форума в Национальном конференц-центре Катара открыл эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Позже в порту Хамад состоялась презентация боевых кораблей из Кувейта, Омана, России, Саудовской Аравии и Франции, принимающая сторона продемонстрировала десантный корабль "Аль-Фульк". Командование ВМС эмирата и иностранные делегации осмотрели прибывшие в Доху вымпелы, включая "Маршал Шапошников". Для свободного посещения корабли будут открыты с 20 по 22 января.

Как заявил председатель оргкомитета DIMDEX Абдель Баки Салех аль-Ансари, выставка стала "самой крупной и всеобъемлющей за всю историю мероприятия". "Одной из важнейших особенностей DIMDEX остается участие иностранных военных кораблей в выставке, которая проходит в порту Хамад", - подчеркнул он.

DIMDEX 2026 проходит в катарской столице 19-22 января. Мероприятие традиционно собирает представителей оборонных ведомств и военно-морских сил различных стран, а также производителей продукции военного назначения. Впервые в качестве экспонента и спонсора выступает эмиратский оборонный конгломерат EDGE, что, по мнению главы оргкомитета, подчеркивает растущую региональную важность DIMDEX как платформы для инноваций. Всего в мероприятии принимают участие более 200 экспонентов и свыше 130 официальных делегаций.