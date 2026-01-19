На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов в сторону Нахабино

МЖД принимает меры для восстановления движения совместно с компанией-перевозчиком

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поезда задерживаются на втором Московском центральном диаметре (МЦД) в сторону Нахабино на участке Москва-Рижская - Подмосковная по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время затруднено движение поездов МЦД-2 в сторону Нахабино на участке Москва-Рижская - Подмосковная из-за остановки состава по техническим причинам", - говорится в сообщении.

МЖД принимает меры для восстановления движения в штатном режиме совместно с компанией-перевозчиком.