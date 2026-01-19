Для участников боевых действий одобрили введение геномной регистрации

Законопроект также устанавливает единый и продолжительный срок хранения данных - до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели - до момента установления личности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение геномной регистрации для военнослужащих, участвующих в боевых действиях или в контртеррористических операциях. Об этом ТАСС рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По его словам, законопроектом вносятся изменения в федеральный закон о геномной регистрации. "Законопроект расширяет применение обязательной государственной геномной регистрации, вводя ее для новых категорий лиц, связанных с выполнением задач в условиях боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций. Проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделениями Вооруженных сил, Росгвардии и органов внутренних дел, действующими совместно со своими профильными экспертно-криминалистическими подразделениями", - пояснил он.

Одновременно законопроект устанавливает единый и продолжительный срок хранения полученных геномных данных - до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели - до момента установления личности.

"В изменениях есть важная гарантия защиты частной жизни: при увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования у человека появляется право потребовать уничтожения своей геномной информации", - добавил председатель правления АЮР.