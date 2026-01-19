В Волгоградской области на 13% снизилось количество происшествий на воде

В 2025 году на водных объектах региона зарегистрировали 85 происшествий

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Количество происшествий на водоемах в Волгоградской области снизилось до 85 случаев в 2025 году, что на 13% меньше, чем по итогам 2024 года. Снизить количество происшествий и смертность удается благодаря профилактической работе, сообщил ТАСС первый заместитель начальника главного управления МЧС России по региону Андрей Таросян.

"На водных объектах области в 2025 году зарегистрировано 85 происшествий, тогда как за [предыдущий год] зарегистрировано 98 случаев. Снижение количества происшествий на воде составило 13%. <...> Помогает снижать количество происшествий профилактическая работа с населением, которая проводится нами всесезонно. В летний период активно ведется работа на диких пляжах, официальных местах для купания, в детских лагерях и школах. Зимой внимание уделяется профилактике на тонком льду", - сказал Таросян.

Он отметил, что снизились на 8% и показатели статистики и по смертности. В результате происшествий в 2025 году в регионе погибли 72 человека, в том числе 4 ребенка. В 2024 погибли на воде 78 человек, в числе которых также 4 ребенка.

"Основная причина гибели людей - купание в запрещенных и необорудованных для этих целей местах. Доля таких происшествий составляет 60%. На втором месте - 30% - нахождение у водоема и купание в состоянии опьянения. Оставление детей у воды без присмотра и сопровождения взрослых составляет 4% от общего количества происшествий", - отметил Таросян.

С начала 2026 года в Волгоградской области уже погибли два человека, добавил он.