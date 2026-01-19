В Табасаранском районе в 2027 году появится туристско-патриотический центр

В новом комплексе будут проходить мероприятия республиканского и всероссийского уровней

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Туристско-патриотический центр откроют в 2027 году в Табасаранском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"Туристско-патриотический центр в Табасаранском районе планируется создать по программе "Регион для молодых". Об этом в рамках встречи говорили министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов и глава Табасаранского района Магомед Курбанов. Открыть центр планируется в 2027 году. Ранее проект получил поддержку руководства республики и Росмолодежи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новом комплексе будут проходить мероприятия республиканского и всероссийского уровней. "Помимо жилого корпуса и здания столовой на территории площадью 3,5 га планируется создать площадку для начальной военной подготовки, плац, тропу препятствий. Также здесь будет расположена инфраструктура для досуга - глэмпинг-центр, шатры для проведения форумов, амфитеатр, зоны гостевых домов. Для спорта и общения здесь предусмотрены футбольное поле, смотровая и костровая зоны, а также беседки", - добавили в администрации района.