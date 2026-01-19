Чернышенко: юбилей "Золотого кольца" привлечет туристов в Ярославскую область

В 2025 году турпоток в регион увеличился до 13,2 млн человек

Редакция сайта ТАСС

© Наталья Гарнелис/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Предстоящий юбилей турмаршрута "Золотое кольцо" поможет привлечь дополнительный поток путешественников в Ярославскую область - такое мнение высказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Михаилом Евраевым.

"Ярославская область активно развивает все виды туризма. Как вы рассказали недавно на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, регион нарастил турпоток за четыре года в два раза. Особое значение имеет и предстоящий юбилей "Золотого кольца", центром которого является Ярославль. Это поможет региону привлечь еще большее количество путешественников", - подчеркнул вице-премьер.

По данным региональных властей, по итогам 2025 года турпоток в область увеличился до 13,2 млн человек. К юбилейной дате в нацмаршрут "Золотое кольцо", помимо Ярославля, Переславля-Залесского и Ростова Великого, уже включены Углич, Рыбинск, село Вятское, также в качестве новых объектов показа - Тутаев, Мышкин, село Годеново, деревня Карабиха и нацпарк "Плещеево озеро".

"Включение новых объектов позволит создать более гибкие и насыщенные туры, увеличит среднюю продолжительность пребывания гостей в регионе, придаст дополнительный мощный импульс для развития малого и среднего бизнеса и, как следствие, экономически поддержит малые территории", - отметил губернатор.

В рамках реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в области одобрено 16 инвестпроектов по созданию модульных гостиниц, что добавит более тысячи номеров. Параллельно реализуются проекты льготного кредитования, включая строительство бутик-отеля "Люди-рыбы", гостиничного комплекса "Восход" и туристического проекта "Коприно Посад". Также в регионе успешно развивается туристическая навигация и ведется благоустройство общественных пространств.

На встрече были затронуты и другие направления развития региона. Обсуждалось создание спортивной инфраструктуры, включая физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые площадки, развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО. Отдельное внимание было уделено социальной и образовательной сферам. Чернышенко отметил работу по строительству семи новых школ, открытию "Школы 21" для подготовки IT-специалистов совместно со Сбером, а также деятельность Передовой инженерной школы "Технологии двигателестроения" на базе РГАТУ.

О маршруте "Золотое кольцо"

В августе 2024 года правительство России выступило с инициативой объявить 2027 год юбилейным для популярного туристического маршрута "Золотое кольцо". Мероприятия будут проведены на государственном уровне. Участвуют регионы РФ, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, АНО "Нацприоритеты". В июне 2025 года Экспертный совет при Минэкономразвития утвердил новый национальный туристический маршрут - "Золотое кольцо". Маршрут предлагает туристам посетить Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, представляющие собой яркие примеры русской истории и культуры.

По оценке Минэкономразвития РФ, маршрут Золотого кольца объединяет ключевые достопримечательности, включает шедевры древнерусской архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и богатство природы - уникальные природные территории, которые имеют особую ценность для сохранения экосистем и биоразнообразия. Близость к Москве (в радиусе 200-300 км) делает Золотое кольцо идеальным для коротких путешествий. Развитая сеть автобусных туров и ж/д-направлений позволяет путешественникам охватить ключевые точки за три-семь дней. Классические автобусные туры, речные круизы по Волге и ж/д-маршруты выходного дня делают этот маршрут доступным и удобным для туристов. Предприниматели смогут воспользоваться льготами и преференциями при реализации туристических проектов.