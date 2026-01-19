В Симферополе простились с бывшим главой крымской митрополии Лазарем

Он умер 17 января на 87-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Павлив/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Прощание с бывшим главой крымской митрополии митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем прошло в кафедральном соборе Александра Невского. В траурной церемонии приняли участие действующий глава Крымской митрополии митрополит Тихон, глава Республики Крым Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, передает корреспондент ТАСС.

Соболезнования в связи со смертью митрополита высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Более 30 лет владыка возглавлял Симферопольскую епархию, заботился о благоустроении на земле древней Тавриды церковной жизни, о восстановлении и строительстве храмов и монашеских обителей", - зачитал его соболезнования митрополит Тихон.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал Лазаря настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, который пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям.

"Возрождены древние святыни, построены новые храмы, значительно выросло число прихожан, укрепился авторитет Церкви в обществе. Были прославлены крымские святые святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и святитель Гурий Таврический", - отметил Аксенов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что митрополит Лазарь был духовной опорой, мудрым наставником и истинным отцом для сотен тысяч жителей полуострова. "Его авторитет был непререкаем не только для православных христиан, но и для представителей всех традиционных конфессий полуострова", - написал он в Telegram-канале.

Погребен митрополит на территории кафедрального собора Александра Невского, который был восстановлен по инициативе владыки.

Митрополит Лазарь (Ростислав Швец) умер 17 января на 87-м году жизни. Он возглавлял Крымскую епархию, а позже митрополию с 1992 по 2023 годы. Число приходов за время его правления выросло почти в 12 раз с 48 до 564, открыты монастыри, которые были закрыты в период СССР.