В Белоруссии с 1 февраля повысят пенсии в среднем на 10%

Размер зависит от трудового стажа, права на надбавки или повышения, а также величины прошлого заработка

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 февраля в среднем на 10%. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год".

В 2025 году минимальный размер трудовой пенсии по возрасту составлял 497 белорусский рублей (около $171). Размер пенсии зависит от трудового стажа, права на надбавки или повышения, а также величины прошлого заработка.