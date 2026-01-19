В районной больнице на Кубани обнаружили тараканов

В медучреждении проведут внеплановую обработку

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило наличие тараканов в центральной больнице Славянского района, в связи с чем будет проведена внеплановая обработка, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки в связи с жалобой на тараканов в детском отделении одной из районных больниц, будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Факт подтвердили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края. В рамках действующего контракта с организацией, предоставляющей услуги дератизации и дезинсекции, в лечебном учреждении 21 января 2026 года проведут дополнительную внеплановую обработку всех помещений", - говорится в заявлении оперштаба региона.

В понедельник в местных сообществах в социальных сетях женщина пожаловалась на обилие тараканов в детском отделении центральной районной больницы Славянска-на-Кубани, где она находится с ребенком. По данным автора, тараканы перемещаются по бортику детской кровати, постельному белью и стенам. Женщина уведомила об обнаружении тараканов персонал учреждения.