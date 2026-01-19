Кузбасский институт возглавил выпускник центра "Машук" Дмитрий Алференко

В его планах в том числе разработка Стратегии развития образования России до 2036 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участник первого потока флагманской программы развития управленческого резерва системы образования РФ Дмитрий Алференко получил должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А. М. Тулеева. Первый поток программы был реализован Центром знаний "Машук" совместно с Министерством просвещения РФ и Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Участник первого потока флагманской программы развития управленческого резерва системы образования РФ Дмитрий Алференко назначен на должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А. М. Тулеева. Это пятнадцатое назначение по итогам работы программы. Первый поток программы был реализован Центром знаний "Машук" совместно с Министерством просвещения РФ и Высшей школой государственного управления Президентской академии", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на новой должности Алференко будет обеспечивать научное, методическое и организационное сопровождение реализации национальных и федеральных проектов в сфере профессионального образования. В его планах в том числе разработка Стратегии развития образования России до 2036 года на региональном уровне. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что Кузбасс является одним из лидеров страны в подготовке рабочих кадров. "Уверен, что назначение выпускника нашей программы кадрового резерва будет способствовать дальнейшему развитию этой системы. Важно, что Институт развития профессионального образования получил нового ректора из числа современных управленцев, прошедших серьезную подготовку и доказавших свою эффективность", - приводятся слова министра в сообщении.

Генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков также подчеркнул, что управленческая программа позволяет ее участникам получить уникальный набор компетенций. "Наша задача - создавать лидеров, обладающих глубокими знаниями и практическими навыками для управления образовательными процессами. Особенно радует, что выпускники программы уже занимают значимые должности, демонстрируя высокую эффективность и способность вести за собой команды", - цитирует Серикова пресс-служба.

В министерстве также напомнили, что второй поток программы стартовал 20 октября 2025 года, его проводит Центр знаний "Машук" совместно с Минпросвещения России при поддержке Государственного университета просвещения. Участниками второго потока программы высшего кадрового резерва стали 70 человек из 38 регионов России, включая воссоединенные регионы. Среди участников - заместители министров, ректоры институтов повышения квалификации, директора школ, лицеев, учреждений СПО и технопарков. Главная цель программы - подготовка квалифицированных кадров, обладающих навыками, необходимыми для эффективного управления образовательной системой на федеральном и региональном уровнях.