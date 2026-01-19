С проезжей части в центре Москвы после прорыва трубы убрали воду

На водоснабжение потребителей ситуация не повлияла, оно осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Городские службы ликвидировали последствия вытекания воды на проезжую часть в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Последствия вытекания воды на проезжую часть в районе пересечения Большой Андроньевской и Таганской улиц Центрального административного округа устранены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данному адресу было выявлено вытекание воды на проезжую часть, которое оперативно локализовано. Городские службы применяли меры по приведению в порядок проезжей части и прилегающих территорий.

Отмечалось, что на водоснабжение потребителей ситуация не повлияла, оно осуществляется в штатном режиме.