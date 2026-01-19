Губернатор Ставрополья заявил об изменениях в регионе с момента создания СКФО

Владимир Владимиров отметил, что в регионе созданы тысячи рабочих мест, обновлены курортные города, реализованы сотни проектов по благоустройству, развитию коммунальной инфраструктуры

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Ставропольский край за 16 лет со дня создания Северо-Кавказского федерального округа добился масштабных изменений. Для развития регион задействует все возможности госпрограмм, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сегодня исполняется 16 лет со дня создания Северо-Кавказского федерального округа. Это государственное решение стало точкой отсчета для масштабных изменений на всем Северном Кавказе, в том числе и на Ставрополье. Работы впереди еще много. И мы задействуем все возможности государственных программ по развитию Северного Кавказа для улучшения нашего края и жизни всех ставропольцев", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за годы, с момента создания СКФО, в регионе созданы тысячи рабочих мест, обновлены курортные города, реализованы сотни проектов по благоустройству, развитию коммунальной инфраструктуры, строительству социальных объектов. Кроме того, построены два современных терминала в аэропортах региона - Ставрополе и Минеральных Водах. "Эти результаты стали возможны благодаря системной поддержке со стороны президента России, правительства и полномочного представителя президента в СКФО. Благодарю Юрия Яковлевича Чайку и куратора Северного Кавказа в Правительстве РФ Александра Валентиновича Новака за внимание к Ставрополью и поддержку наших инициатив", - добавил Владимиров.

Северо-Кавказский федеральный округ был образован указом Дмитрия Медведева, занимавшего в тот момент должность президента России, от 19 января 2010 года путем выделения части субъектов из состава Южного федерального округа. В новый округ вошли семь регионов - Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ставрополье. Центром округа стал город Пятигорск.