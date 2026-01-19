В приютах Москвы остаются более 15 тыс. собак и кошек

Анкеты некоторых приютских животных доступны в каталоге сервиса "Моспитомец"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число кошек и собак в столичных приютах превышает 15 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"110 животных из городских приютов обрели новый дом в новогодние праздники. <…> Сегодня в 13 городских приютах живут более 15 тыс. собак и кошек. Все они чипированы, привиты и готовы к жизни в семье. Чтобы познакомиться, нужен только паспорт и желание помочь одному или сразу нескольким хвостикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анкеты некоторых приютских животных доступны в каталоге сервиса "Моспитомец". Удобный поиск по возрасту, окрасу и размеру, заявка на посещение, знакомство с питомцем - и, если все сложилось, подписание договора ответственного содержания.

Кроме того, в городе регулярно проходят выставки по пристройству, где можно познакомиться с животными, пообщаться с волонтерами и уехать домой уже не в одиночку.